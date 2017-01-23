3 قرارات اتهامية.. بحق من ؟

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم ثلاثة قرارات اتهامية، اتهم في القرار الأول السوريين عبد المجيد مطر ورفاقه في جرم الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح (داعش) في عرسال والمشاركة في المعارك ضد الجيش وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين، سندا الى المواد 335 و549 و549/201 و569 عقوبات و72 أسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958.

واتهم في القرار الثاني السوري خالد قرقوز في جرم الإنتماء الى تنظيم داعش في عرسال والمشاركة في الهجوم على الجيش وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين، سندا الى المواد 335 و549 و549/201 و569 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.

واتهم في القرار الثالث اربعة فلسطينيين، من مجموعة بلال بدر هم: نادر محمود الحجير ورفاقه، شاركوا في الإشتباكات مع منظمة فتح في مخيم عين الحلوة، سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 أسلحة.

وأحال صوان المتهمين مع الملفات أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

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