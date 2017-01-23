حاصرتهم الثلوج في جبال فنيدق.. وهذا ماحصل لهم

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “جرافتين تابعتين لبلدية فنيدق، تمكنتا وبعد جهد استمر طيلة ليل أمس وحتى الساعة الرابعة فجرا من إجلاء 5 أشخاص من بلدة قبعيت حاصرتهم الثلوج بسيارتهم أعالي جبال بلدة فنيدق”.

وأوضح رئيس البلدية أحمد عبدو البعريني بأنه كان تلقى اتصالات ليلاً من قبل أهالي الأشخاص المعزولين بالثلج ومن القيادات الأمنية، وبناء عليه وبعد تحديد المكان الذين هم فيه توجهت جرافتان وعدد من عناصر شرطة البلدية وعملوا على إنقاذ المحتجزين وسط ظروف مناخية قاسية، حيث بلغت الحرارة ليلاً أقل من 9 درجات تحت الصفر وتكونت طبقة من الجليد على هذه الطرقات.

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