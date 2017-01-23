وفد المعارضة يكشف خطته لمباحثات اليوم في أستانا

وقال سعيد نقرش، أحد أعضاء وفد المعارضة السورية المسلحة، في تصريح له: نحن نعتزم التوجه إلى مكان انعقاد المباحثات بعد حوالي نصف الساعة. اليوم في هذه المباحثات نبحث فقط تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود 12، 13، 14 من قرار مجلس الأمن الدولي 2254. بينما الملف السياسي للأزمة السورية لن يناقش اليوم.

وتنطلق اليوم الاثنين، في أستانا، المفاوضات بين الأطراف السورية، بوساطة روسيا وتركيا وإيران الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار وكذلك الأمم المتحدة، لمدة يومين، بحضور وفد عن الحكومة السورية برئاسة مندوبها الدائم بالأمم المتحدة، بشار الجعفري، وعضوية عدد من السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين، ووفد المعارضة المسلحة.