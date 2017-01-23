جعجع: تحضروا لمواجهة كبيرة

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن القوات مستمرة في بذل جهودها حتى النهاية ولديها كل النوايا الحسنة ومنفتحة على كل الأطراف لإقرار قانون انتخابي جديد، مشددا رفض الحزب إجراء هذه الانتخابات وفق قانون الستين.

جعجع وخلال مشاركته والنائب ستريدا جعجع في العشاء السنوي لبلدة ترشيش، أوضح أنه بعدما تم استعراض ومناقشة كل أنواع القوانين الانتخابية على الطاولة، حان وقت التوصُل الى قانون انتخاب جديد، قائلا “وإلا فلنتوجه إلى مجلس النواب مع السبعة عشر قانوناً المقترحين ولنطرحهم على التصويت ولتأخذ العملية الديمقراطية مداها”، مضيفا “نحن غير راغبين باللجوء إلى خطوات سياسية سلبية ولكن إذا كنا سنُزرك في الزاوية بمعنى إما تأجيل الانتخابات وإما إجراؤها وفق قانون الستين سيُجبروننا على اتخاذها لمنع هذا الأمر”.

ودعا جعجع القواتيين إلى تحضير أنفسهم “لمواجهة كبيرة هم بصددها وهي مواجهة الفساد الذي هو السوس الذي ينخر الدولة”، مضيفا “وجودنا في الحكومة والمجلس سيكون موجّهاً في الوقت الحاضر لمحاربة هذه الآفة، لن نقبل ولن نسمح بأي فساد لنتوصل الى إنقاذ الدولة من الفساد كما أنقذناها من عهد الوصاية الذي كان متمكّناً منها”.

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