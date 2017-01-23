بالفيديو: فضيحة مدوية.. الجيش الحر يهتف لأردوغان في جرابلس!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يظهر مجموعة من ميليشيا الجيش الحر، وهم يرددون هتافات لأردوغان وتركيا أثناء حضورهم لدورة عسكرية في جرابلس.

المدعو عبد الرزاق أصلان وهو مسؤول مايسمى الشرطة في جرابلس الخاضعة لسيطرة الجيش الحر، هتف لتركيا وأردوغان مراراً وتكراراً قبل أن يتذكر الهتاف لسورية والتي هتف لها بعبارات قليلة خجولة.

ورددت الجموع وراءه الهتافات لأردوغان وتركيا بكثير من الصخب والقوة.

وبرر المدعو أصلان سبب هتافه لتركيا وأردوغان بالقول: أنها “شعارات وطنية، وهي عبارة عن رفع معنويات، وتقديم شكر للدولة التركية بطريقتنا بحسب ما نفهمها”.

وتابع أصلان حديثه حيث قال “لا نستطيع أن نجلب الذهب والبترول والدولارات لتركيا، العمل الذي قمنا به هو رد للجميل الذي قدموه لنا”.

وبرّر أن ما قام به أثناء تخريج الدورة، يعود إلى أنه “في اللغة الدبلوماسية الذي يأتي مؤخرًا فهو في الأعلى، وفي صميم القلب”، في إشارة إلى الهتافات التركية التي سبقت الهتافات السورية.

الجدير ذكره هنا أن أصلان وغيره من قياديي الميليشيات المسلحة لطالما تحدثوا عن امتعاضهم من تمجيد الرئيس السوري بشار الأسد والهتاف المستمر له، بينما قرروا الهتاف لأردوغان الرئيس التركي الذي يقدم لهم الدعم كتعبير عن الشكر له!.

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