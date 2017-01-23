سالم زهران يكشف: هذا ما تريده سوريا من ترامب

قال مدير مركز الإرتكاز الإعلامي في بيروت سالم زهران لصحيفة “واشنطن بوست” ضمن تقرير صحفي عن دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وتقدم الدور الروسي أن “الحكومة السورية” لاترغب بأن تلعب الولايات المتحدة الأميركية دوراً في المنطقة، لما لها من تاريخ طويل من السلبية و العلاقات المشحونة.

وأضاف زهران إن “تصريح الرئيس ترامب في عدم محاربة الرئيس الأسد قد جلب الراحة إلى الحكومة السورية مما يشير إلى نهاية حقبة إدارة أوباما، الذي روج بأن الأسد يجب أن يتنحى جانباً”.

وتابع: “أن النظام في سوريا يأمل كثيرا بأن تتوقف الإدارة الجديدة عن دعم “الإرهابيين”، و وقف الدعوات السياسية لتنحي الأسد”.

ورأى أن ترامب وبمنظار رجل الأعمال يرى سوريا كشركة خاسرة تستنزفه!، سائلاً: لماذا يستثمر أي شخص في شركة خاسرة ؟!

وختم مدير مركز الارتكاز “أن سوريا تريد فقط أن يكون ترامب حيادياً، وبأن سوريا ليست بحاجة لأميركا، لأن روسيا بجانها”.