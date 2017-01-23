لافروف: كانت هناك محاولة لاستبدال وفد المعارضة في أستانا بالمغتربين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه كانت هناك محاولات لاستبدال وفد المعارضة السورية المسلحة في أستانا بوفد للمعارضة السياسية السورية من المغتربين.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في موسكو الاثنين 23 يناير/ كانون الثاني:” كانت هناك مناورات تهدف من حيث الجوهر إلى استبدال وفد المجموعات المسلحة التابعة للمعارضة السورية بوفد المعارضة السياسية من أوساط المغتربين والمهاجرين السوريين”.

وأكد لافروف: “نحن لا نحاول طرد واستبعاد المعارضة السياسية من العملية، وكنا ننطلق من أن أستانا مخصصة بالذات لتنظيم وصياغة الاتفاقات حول المشاركة الكاملة في هذه العملية من جانب المعارضة المسلحة أيضا. هذا هو الأهم حاليا. والجولات اللاحقة في المفاوضات السورية المشتركة بما في ذلك تلك التي ستعقد في جنيف، ستخصص للمفاوضات بين الحكومة مع كل المجموعات المعارضة بدون استثناء بما في ذلك مجموعة الرياض، ومجموعة موسكو، ومجموعة القاهرة، وغيرها. ولكن خلال ذلك ستنضم إلى هذه المجموعات وفود الجماعات المعارضة المسلحة وهو ما سيجعل الحديث موضوعيا وواعدا أكثر ويشمل كل السوريين”.

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