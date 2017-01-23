استقصاء بيروت توقفت مطلوبين بجرائم عدة

أوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بيروت ضمن نطاق مدينة بيروت عددا من الأشخاص المطلوبين والمخالفين، وهم على الشكل الآتي:

“- محلة الرملة البيضاء المدعو: م.م.ج (لبناني) مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم احتيال ومذكرتي توقيف بجرم شيك من دون رصيد.

– محلة الطريق الجديدة كل من: م.م.ك.ح (سوري): مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مقاومة رجال السلطة تقضي بالسجن مدة شهر، أ.ي.ك (مكتوم القيد) قيامهما بعمليات نشل.

– محلة طريق الشام المدعو: ع.م.ش.أ (لبناني) مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم عدم نقل هوية.

– محلة الروشة المدعو: م.ب.ح.ز ( لبناني) مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مقاومة رجل قوى الامن.

– محلة طريق الشام المدعو:أ.ع.ع (لبناني) مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم تعاطي مخدرات وخلاصة حكم بجرم مخدرات.

– محلة المصيطبة المدعو: س.ج.خ (سوري) سرقة دراجة نارية بالجرم المشهود ومطلوب بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم اقامة غير مشروعة.

– محلة رأس بيروت المدعو:م.س.ح (لبناني) مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم قيادة سيارة دون رخصة قيادة.

– محلة رأس بيروت المدعو: م.ح.ع (لبناني) مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم اسلحة وخلاصة حكم بجرم ضرب واسلحة وضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة ومادة الكوكايين.

– محلة طريق الشام المدعو: م.ي.م (لبناني) مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم اقلاق راحة وقدح وذم.

– محلة الرملة البيضاء المدعو: خ.ر.م.خ (سوري) قيادة دراجة نارية مسروقة.

– محلة النهر كل من: ب.م.م (لبناني)، أ.و.م (لبناني)، ب.ع.ح (لبناني) وضبط في حوزتهم حشيشة كيف وحبوب مخدرة.

– محلة النهر كل من: ع.ط.أ (لبناني)، م.ي.أ (لبناني) وضبط في حوزتهما مادة الهيرويين.

– محلة الرملة البيضاء المدعو:ح.أ.أ (لبناني) حيازة مسدس حربي من دون ترخيص.

– محلة الرملة البيضاء كل من: ح.ن.هـ ( لبناني)، م.ع.ك.ع (لبناني) وضبط بحوزتهما مادة حشيشة الكيف.

– محلة الرملة البيضاء المدعو: ح.م.أ.أ – لبناني: ضبط بحوزته مادة حشيشة الكيف.

– تم توقيف ثمانية عشرة دراجة نارية مخالفة وثلاثة عشرة سيارة مخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت، سلموا الى القطعات الاقليمية المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقهم”.

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