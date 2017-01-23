ماذا قالت تنسيقيات المسلحين اليوم؟

أفردت تنسيقيات المسلحين العديد من مواضيعها اليوم لموضوع الخلاف بين أحرار الشام وجند الأقصى التابع لجبهة النصرة. حيث أكدت التنسيقيات أن مسلحو “جند الأقصى” التابع لـ”جبهة النصرة” بدأوا الانسحاب من القرى التي سيطروا عليها في جبل الزاوية في ريف ادلب الجنوبي بحماية من “النصرة” باتجاه ريف حماة الشمالي وذلك تطبيقاً للاتفاق بين “حركة أحرار الشام” و”جند الاقصى” برعاية “النصرة”.

تنسيقيات أخرى تحدثت نقلاً عن مصادر في “حركة أحرار الشام” قولها إن مسؤول “جيش الأحرار – حركة أحرار الشام” المدعو “أبو جابر الشيخ” أمر بحل “جيش الأحرار” وعودة الألوية والكتائب المشكلة له الى وضعها السابق في صفوف “الحركة”.

فيما تطرقت التنسيقيات أيضاً لموضوع سد الفرات وتهديد داعش الارهابي بإغراق الجزيرة السورية رداً على تقدم قوات سورية الديمقراطية في الرقة حيث باتت لا تبعد عن سد الفرات سوى 2 كم بحسب التنسيقيات.