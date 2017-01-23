رسم العالم مزارع رسم العالم وصولا الى حقل الرمي حقل الشرطة في المديونة صديق وبقبضة الجيش السوري والقوى المؤازرة له

23 يناير, 2017 - 2:21 مساءً
23 يناير, 2017
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