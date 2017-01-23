جابري أنصاري لـ دي ميستورا: ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة في تسهيل الحوار السوري السوري

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية ورئيس وفد بلاده إلى اجتماع أستنة حسين جابري انصاري ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة في تسهيل الحوار السوري السوري.

وأشار جابري انصاري خلال لقائه في أستنة اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا إلى إجراءات ومشاورات إيران وروسيا وتركيا لانجاح اجتماع أستنة وتاكيده على تفعيل دور الأمم المتحدة في تسهيل الحوار السوري السوري وقال “إن الثلاثي الايراني الروسي التركي ليس بديلا عن المجموعة الدولية لدعم سورية.

بدوره أكد دي ميستورا خلال اللقاء استعداد الامم المتحدة لتسهيل الحوار بين الحكومة السورية والمجموعات المسلحة خلال اجتماع استنة معربا عن أمله في أن ينجح الاجتماع في تثبيت وقف اطلاق النار وتوفير الارضية لتسوية سياسية للازمة في سورية.

وكان جابرى أنصارى أكد في كلمته في اجتماع استنة الذي انطلق اليوم ضرورة الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وحق الشعب السورى في ان يقرر مستقبله بنفسه وقال “نحن اجتمعنا من أجل التوصل إلى السلام فى سورية وإتاحة الفرصة للحوار بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة”.

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