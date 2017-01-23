مفاوضات أستانا انطلقت.. لكن الجيش السوري سبقها

بالتزامن مع انطلاق مفاوضات أستانا تابع الجيش السوري عملياته العسكرية ضد تنظيمي داعش والنصرة حيث سيطر على”تل خنزير” في الجهة الغربيه من دير الزور وبات على مشارف سرية جنيد جنوب المدينة وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش.
وتستمر الطائرات الحربية الروسية والسورية بشن غارات عدة على منطقه المقابر ونقاط مسلحي التنظيم المحيطه بها وفي محيط المطار واوقت قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.
بينما أفادت وزارة الدفاع الروسية أن 6 قاذفات “تو-22″، وجهت ضربة إلى مواقع تنظيم داعش في دير الزور.
وفي الغوطة الشرقية استمرت المعارك العنيفة بين الجيش السوري وتنظيم “جبهة النصرة” في محور حرزما وسط تمهيد مدفعي وصاروخي مكثف ينفذه الجيش.
وقال مصدر عسكري أن مسلحو جوبر جددوا خرق الهدنة وأطلقوا الرصاص نحو كراج العباسيين ما أسفرعن إصابة عنصر من الجيش السوري اصابة خطيرة .
وفي ريف درعا انفجرت عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين قريتي المسيفرة والكرك في ريف درعا الشرقي، استهدفت سيارة محملة بالمحروقات، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.
بينما استمرت بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب بالتعرض لهجمات المسلحين من ناحية بنش المجاورة حيث أصيب مواطن برصاص القنص.
إلى ذلك أفادت مواقع كردية أن الجيش التركي توغل 30 متراً قرب قرية “كر حسناك” في ريف مدينة القحطانية في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، وأطلق النار على منازل القرية.
مواقع كردية أخرى أكدت مقتل 3 أشخاص بينهم طفل إثر انفجار لغم أرضي بسيارة كانت تقلهم على الطريق الواصل بين مدينتي تل حميس والقامشلي في ريف الحسكة الشمالي الشرقي.
كما قُتل شخصان اثنان إثر انفجار عبوة ناسفة بدراجة نارية في منطقة مرجان شرق تل حميس.