لافروف: محادثات أستنة يجب أن تشكل مرحلة مهمة بحل الأزمة في سورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المحادثات التي انطلقت في العاصمة الكازاخية أستنة اليوم يجب أن تشكل مرحلة مهمة في حل الأزمة في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو ..”فيما يتعلق بسورية كلانا نؤمن بأن الاجتماع بين الحكومة السورية و”المعارضة المسلحة” الذي انطلق في أستنة يجب أن يشكل خطوة مهمة باتجاه التوصل إلى تسوية للأزمة في سورية المتواصلة منذ نحو ست سنوات”.

وكان الدكتور بشار الجعفرى رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع استنة أكد في بيان له خلال الافتتاح أن الاجتماع يهدف إلى تثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية باستثناء المناطق التي توجد فيها التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” و”النصرة” والمجموعات المسلحة الأخرى التي رفضت الانضمام إلى الاتفاق.

وفي موضوع آخر أعلن لافروف أن قمة روسية هنغارية ستعقد في شباط المقبل في العاصمة الهنغارية بودابست وقال مخاطبا نظيره الهنغاري.. “عدا عن لقاء اليوم ستكون لديك الفرصة للحديث عمليا في كل مجالات تعاوننا مع الممثلين الروس المعنيين وبالتأكيد فإن العمل الذي نقوم به في موسكو هو تحضير للقمة الجديدة التي ستعقد في بودابست الشهر المقبل”.

وحول الشأن الاوكراني أكد لافروف ان سلطات كييف تحاول التملص من تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن جنوب شرق اوكرانيا معربا عن أمل موسكو بأن تولي فرنسا وألمانيا اللتان تقومان بدور الضامن لاتفاقيات مينسك وقامتا بتوقيعها جنبا إلى جنب مع روسيا وأوكرانيا اهتماما للتصريحات غير اللائقة التي يطلقها الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو والتي يحاول من خلالها التملص من التزاماته.

من جانبه أعرب سيارتو عن رغبة هنغاريا في بناء علاقة تعاون بناءة بين موسكو والاتحاد الاوروبي ولاسيما في ضوء وصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض برئاسة دونالد ترامب.

وتابع وزير الخارجية الهنغاري..”إن هناك حاجة ملحة لتطوير رؤية واحدة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وفي حال لم تتمكن أوروبا من صياغة نقاط تلاقي عملية واضحة مع روسيا فانها تضع نفسها في موقف سلبي للغاية على الساحة الدولية السياسية والاقتصادية”.

واعتبر سيارتو أن التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا يصب في مصلحة هنغاريا قائلا.. “نحن نعتقد أنه في حال تعاون الغرب والشرق جنبا إلى جنب بشكل إيجابي وإذا ما تعاونت الولايات المتحدة وروسيا بشكل إيجابي فهذا سيكون جيدا جدا لهنغاريا”.

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