قوات هادي تعلن سيطرتها على مدينة المخا بالكامل

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي، الاثنين 23 يناير/كانون الثاني، من السيطرة على مدينة المخا غرب تعز بالكامل وانتزاعها من جماعة الحوثي.

وأبلغ نائب رئيس هيئة الأركان العامة أحمد سيف اليافعي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بأن “قوات الجيش الحكومية والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير المخا بالكامل بعد معارك عنيفة مع الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح”.

بدوره، أشاد هادي بالدور الإيجابي لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الذي كان له الإسهام الفاعل في هذا الانتصار وغيره من الانتصارات التي تحققت على أرض الواقع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وشدد هادي على “ضرورة مواصلة مثل هذه الانتصارات في كافة المواقع والجبهات في مختلف المحافظات حتى يتم تطهيرها وتخليصها من مليشيات الموت والدمار”.

وشهدت الحدود السعودية اليمنية، الأحد 22 يناير/كانون الثاني، معركة شرسة دامت 7 ساعات بين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، التابعة للحوثيين، أن وحدات من المقاتلين الحوثيين واللجان الشعبية قامت بهجوم نوعي استهدف عددا من مواقع الجنود السعوديين في جيزان، وكبدتهم خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن القوات السعودية تمكنت من صد هجوم كبير شنه الحوثيون وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على منطقة جازان المحاذية للحدود اليمنية.

وأشارت مصادر عسكرية سعودية إلى أن معارك عنيفة دامت نحو 7 ساعات، تمكنت خلالها القوات السعودية بمساندة طيران التحالف ومروحيات الأباتشي من التصدي لأربع هجمات للحوثيين قبالة جازان.

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