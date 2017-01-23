وفد الجمهورية العربية السورية ما زال في مقر الاجتماعات وسيجتمع مع دي ميستورا بعد قليل وكل ما يقال عن مغادرته عار من الصحة

23 يناير, 2017 - 4:27 مساءً
23 يناير, 2017
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