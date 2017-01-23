أرقام وإحصاءات خطيرة عن لبنان!

جمع الناشط عماد بزي عبر حسابه الخاص على فايسبوك عدداً من الاحصاءات حول لبنان المنشورة على موقع “Arab Development Portal” او البوابة العربية للتنمية.

وتضمنت الاحصاءات عدد سكان لبنان ومتوسط العمر ومعدل الوفيات بالنسبة للامهات والرضّع، وغيرها.

وأشارت الى ان عدد سكان لبنان بلغ 5 مليون نسمة تقريباً في تقديرات عام 2014، مع العلم ان النسبة التقريبية عام 2000 كانت 3.2 مليون، بحسب التوقعات السكانية في العالم التي نشرتها شعبة السّكان في الأمم المتحدة. كما لفتت الاحصاءات الى ان نحو مليون لبناني هم تحت عتبة الفقر الوطني، و 30% من سكان لبنان يعيشون بأقل من 4 دولار يومياً بحسب احصاءات البنك الدولي.

أما متوسط العمر المتوقع فوصل الى 80.3 عام 2014 بحسب البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية.

أما معدل الوفيات فهو متدن بالنسبة للأمهات (16 لكل 100.000) و الرضّع (8 لكل 1000) بحسب المصدر عينه.

ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للبالغين 93.3% في حين يبلغ متوسط الدول العربية 80.5%(إحصاء 2015)، بحسب الاونيسكو.

ومعدل البطالة لدى الفئة الشابة هو “نساء 24.7% و رجال 18.7%”، بحسب البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية.

ويعد الإتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر للبنان بمعدل 34% من التجارة اللبنانية بحسب تقرير المفوضية الأوروبية عام 2014.

ونحو 86.8% من الموظفين يعملون في القطاع الخاص و 12.3% في القطاع العام بحسب إدارة الإحصاء المركزي في لبنان.

وتؤمن البوابة العربية للتنمية الاحصاءات الخاصة بالدول العربية كافة الصادرة عن مؤسسات رسمية، وعادة ما تكون المكاتب الاحصائية الوطنية في كل بلد، بحسب ديانا عساف، محررة الموقع.

وأوضحت عساف في اتصال مع موقع الجديد ان البوابة تؤمن ايضا الاحصاءات الصادرة عن مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والامم المتحدة وتجمعها ليتمكن المستخدم من المقارنة بين الاحصاءات بطريقة سهلة لصعوبة الاطلاع عليها في المصادر الاساسية.

كما لفتت الى انه يتم تحديث الاحصاءات بشكل دائم فور تحديثها من المصدر.

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