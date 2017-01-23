التحقيق في جرائم اختطاف واساءة في نينوى

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمرا بالتحقيق في حالات اختطاف وإساءة وتجاوز على مدنيين في بعض مناطق محافظة نينوى من قبل مجاميع “تستغل” اسم القوات الأمنية والحشد الشعبي.

وأصدر المكتب الاعلامي للعبادي بيانا جاء فيه أن “بعضهم يقوم بالنشر على صفحات التواصل الاجتماعي كي يفسد فرحة النصر المتحقق، بقصد تشويه الصورة الحقيقية للقوات المحررة البطلة وتضحياتها التي تحرر وتوفر الأمن للمواطنين وتقدم الخدمات لهم”.

ونقل البيان تأكيد العبادي على “مراعاة حقوق الإنسان وعدم المساس بها”، مطالبا “القادة الميدانيين لأخذ دورهم في التصدي لكل من يحاول الإساءة للقوات الأمنية والتجاوز على المواطنين وحقوقهم”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو تبين أفرادا يرتدون زيا عسكريا حكوميا في محافظة نينوى وهم يضربون أشخاصا آخرين بحجة انتماءهم لتنظيم “داعش”.

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