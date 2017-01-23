عبد اللهيان: أمن واستقرار ايران من أمن واستقرار لبنان

استقبل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو في مركز القومي، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني للشؤون الدولية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، يرافقه سفير الجمهورية الاسلامية في لبنان محمد فتحلي وعدد من المستشارين. وحضر اللقاء الى جانب قانصو، عضو الكتلة القومية النائب مروان فارس، عميد الخارجية حسان صقر، عميد الإعلام معن حمية والعميد وائل الحسنية.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان للقومي، “عرض للأوضاع في لبنان وسوريا وفلسطين والمنطقة، وتحديات الارهاب التي تواجه شعوب العالمين العربي والاسلامي والمجتمعات قاطبة، وكان تشديد على ضرورة مواجهة الارهاب وإرساء أسس الإستقرار، وذلك من خلال الدفع نحو الحل السياسي في سوريا على قاعدة وحدة الدولة وسيادتها”.

واعتبر المجتمعون أن “المسألة الفلسطينية التي تمثل القضية المركزية والمحورية، التي يجب أن تكون في رأس قائمة الأولويات، وعليه كان التأكيد على مواجهة الاخطار الصهيونية التي تتهددها، في ظل العدوانية الصهيونية المستمرة ضد الفلسطينيين، وإستمرار عمليات القتل والاستيطان والتهويد”.

ونوه عبد اللهيان خلال اللقاء بدور القومي في “مواجهة الارهاب والعدو الصهيوني” وحيا شهداءه، وأشاد “بمواقفه الثابتة على كل الصعد”. وقدم في نهاية الزيارة هدية رمزية لقانصو.

بدوره، قدم قانصو عرضا سياسيا شاملا يعكس رؤية الحزب، وشكر “موقف المسؤول الايراني والقيادة الايرانية لناحية التأكيد على أهمية دور الحزب وشهدائه وتضحياته في مواجهة الارهاب والعدو الصهيوني”، مؤكدا حرص القومي على “العلاقة المشتركة وتعزيزها”، ومشيدا “بمواقف ايران الصادقة والحاسمة في دعم مقاومة شعبنا في لبنان وفلسطين، والدفاع عن المسألة الفلسطينية والوقوف الى جانب سوريا في مواجهة الحرب الارهابية الكونية التي تشن ضدها”.

وأكد قانصو أن “ايران ومنذ انتصار الثورة الاسلامية وقفت الى جانب فلسطين، ولعبت دورا أساسيا وبناء في دعم نضال شعبنا”، لافتا الى “أهمية المبادرات الايرانية ودعوتها الى مؤتمر حول فلسطين”، مشددا على “ضرورة أن يؤكد المؤتمر على حق المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني”.

وأبدى حرصا على “تعزيز العلاقات بين لبنان وايران على المستويات كافة، وخصوصا في المجالات الاقتصادية والتنموية”. لافتا إلى أن “ايران وقفت دائما الى جانب لبنان وشعبه ومقاومته، وهي على الدوام تبدي استعدادا للتعاون بما يصب في مصلحة لبنان”.

وأطلع قانصو المسؤول الايراني على ما تم انجازه في لبنان لجهة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وتحصين استقرار لبنان في مواجهة الارهاب، معتبرا أن “الخطوة الاساس التي تساهم في عملية التحصين هي قانون انتخابات جديد يقوم على النسبية، ونحن نتطلع وندفع باتجاه اقرار مثل هذا القانون لأنه الأمثل للبنان ويحقق صحة التمثيل”.

بعد الزيارة قال عبد اللهيان: “كان اللقاء مناسبة للتداول مع معالي الوزير في مختلف التطورات الجارية في المنطقة وركزنا على الشأنين اللبناني والفلسطيني، وقدمنا من خلال الوزير التهنئة للحكومة واللبنانيين بكل الإنجازات التي تحققت في لبنان في الآونة الأخيرة، لا سيما ما تم تحقيقه في مكافحة ومواجهة الإرهاب الآثم، ونحن نعتبر أن لبنان وإيران يقفان في خندق واحد، ونرى أن أمن وإستقرار إيران هو من أمن وإستقرار لبنان الشقيق”.

أضاف: “نحن في الجمهورية الإسلامية في إيران نعول على الدور الطليعي الذي يقوم به الحزب السوري القومي الإجتماعي، في مجال إنتمائه وإنضمامه الى محور الممانعة والمقاومة في هذه المنطقة”.

وختم قائلا: “من الأمور الأساسية والهامة التي تم بحثها هو التأكيد على ضرورة تضافر الجهود في العالمين الإسلامي والعربي من أجل إحتضان القضية الفلسطينية المحقة والعادلة”، مشيرا الى أن “لبنان الشقيق كان له الدور المحوري في إحتضان القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني الصامد، وفي الوقوف بوجه العدو الصهيوني الغاشم لذلك نحن نعول كثيرا على الدور اللبناني المقاوم”.

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