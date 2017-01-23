سفن حربية صينية تدخل موانئ قطر

بدأت سفن حربية صينية الاثنين 23 يناير/كانون الثاني جولة في دول خليجية عربية للمرة الأولى منذ 6 سنوات، فيما عبرت بكين عن رغبتها في لعب دور أكبر على الساحة الدولية.

وقال تلفزيون (CCTV) الرسمي الصيني: “إن 3 سفن صينية، بينها مدمرة تحمل صواريخ موجهة، وصلت إلى ميناء العاصمة القطرية الدوحة السبت الماضي بعدما زارت مدينة جدة الساحلية السعودية”.

وتجوب البحرية الصينية العالم بصورة روتينية وتقوم سفنها بدوريات قبالة ساحلي اليمن والصومال في إطار عمليات دولية لمكافحة القرصنة، لكن ليس من الشائع كثيرا أن تقوم الصين بزيارات لدول خليجية عربية توجد فيها قواعد بحرية أمريكية وبريطانية.

وزارت البحرية الصينية إيران للمرة الأولى في عام 2014 للمشاركة في تدريبات بحرية مشتركة معها.

وتعتمد بكين على الشرق الأوسط للحصول على النفط، لكنها كانت عادة ما تترك الشؤون الدبلوماسية في المنطقة للدول الأربع الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا.

وتحاول حكومة بكين أن تشارك بشكل أكبر ولاسيما في مساعي السلام بسوريا، وأخذت خطوات مبدئية فيما يتصل بالأزمة اليمنية أيضا.

وقال دبلوماسي صيني كبير: “إن بكين قد تضطر للعب دور الزعامة على مستوى العالم إذا تنحى آخرون عن هذا الدور، بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول خطاب له بأن يجعل (أمريكا أولا)”.

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