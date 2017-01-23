فضل الله: لتضافر الجهود والتعاون مع الدولة

أشاد السيد علي فضل الله بعمل الأجهزة الأمنية الرسمية وجهودها ولا سيما في توقيف الانتحاري في الحمرا.

ودعا السيد فضل الله في حديث له الاثنين الى “تعزيز عمل هذه المؤسسات ورفع درجة التنسيق في ما بينها وإرشاد المواطنين إلى مسؤولياتهم في مواجهة هذه الظاهرة الخطرة والعمل بمبدأ كل مواطن خفير”.

وقال السيد فضل الله “لا نزال نعيش مرحلة صعبة ومعقدة رغم الإنجازات السياسية التي تحققت مؤخرا”،

وشدد على “ضرورة وحدة الموقف على المستوى الداخلي بعيدا عما يجري في المنطقة”.

واكد السيد فضل الله ان “استقرار البلد ومعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية من المسؤوليات التي من شأنها أن تقطع الطريق على كل مساع للعبث بالأمن والسلم الأهلي”،

داعيا “لتضافر جهود الجميع والتعاون مع الدولة لتخطي هذه المرحلة وتحصين البلد وحمايته”.