إسرائيل تستبدل حنبعل بالأشد عنفا!

كشفت مصادر إسرائيلية الاثنين 23 يناير/كانون الثاني أن الجيش استبدل العام الماضي ما يعرف بنظام الأسر “حنبعل” بنظام أشد عنفا لإحباط محاولات أسر جنوده.

وذكرت وكالة أنباء صفا الفلسطينية أن النظام الجديد الذي لم يفصح عن اسمه بعد يسمح باستهداف المجموعة الخاطفة بشكل عنيف، ويعطي صلاحية بإطلاق النار “داخل الحدود الإسرائيلية” إذا وقعت العملية داخلها، على النقيض من النظام السابق الذي كان يحظر ذلك.

ونقلت الوكالة عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بنود النظام الجديد جرى تعميمها على الجنود الإسرائيليين خلال يونيو الماضي، وسرى العمل به بداية العام الجديد.

وقالت الإذاعة إن النظام الجديد يهدد حياة الجندي الأسير بشكل أكبر من سابقه، من خلال سماحه باستخدام قوة أشد عنفا لإحباط محاولات الأسر بأي ثمن.

وعلّق يوسي بيلد، معد النظام القديم، على هذه المسألة بالقول :”النظام القديم كان ينص على وجود قيود معينة في استخدام القوة، إلا أن النظام الجديد يخلو من هكذا قيود عبر استخدام قوة غير متكافئة وغير معقولة”.

وكان مراقب الدولة في إسرائيل انتقد في تقريره حول حرب غزة ضبابية نظام حنبعل، مشيرا إلى أن غالبية الجنود لم يفهموا النظام كما يجب، وأنهم كانوا يعتقدون أنه يعني إحباط عملية الأسر حتى لو أدى ذلك إلى مقتل الجندي الأسير.

وأدى استعمال الجيش الإسرائيلي نظام حنبعل في حرب صيف عام 2014 شرقي حي التفاح عقب أسر الجندي أرون شاؤول، وشرقي رفح بعد أسر الضابط هدار غولدن إلى مقتل أكثر من 200 مدني، بحسب الوكالة الفلسطينية.

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