عبداللهيان: الحل السياسي ‘‘طريق وحيد‘‘ للتسوية السورية

– استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الايراني حسين أمير عبد اللهيان على رأس وفد حضور السفير الايراني محمد فتحعلي، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة في المنطقة والعلاقات الثنائية.

وتحدث عبداللهيان بعض اللقاء حيث قال “نحن نقدر ونثمن عاليا الدور السياسي والوطني البناء الذي قام به دولة الرئيس بري في مجال استكمال العملية السياسية في لبنان”،

وتابع “اسمحوا لنا ان نقدم مرة اخرى التهنئة الى الشعب اللبناني العزيز والمقاوم لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية”.

واضاف عبداللهيان “كانت فرصة خلال اللقاء كي نتداول مع دولته حول كافة التطورات الاقليمية بشكل عام خصوصا المجريات في الساحات السورية واليمنية والفلسطينية”،

واشار الى انه “نظرا للدور المحوري والمركزي الذي تشغله القضية الفلسطينية والقدس الشريف تنوي الجمهورية الاسلامية الايرانية عقد مؤتمر دولي لدعم واحتضان ومؤازرة القضية الفلسطينية المحقة والعادلة في العاصمة الايرانية طهرن”.

وحول الازمة السورية، قال عبداللهيان “نحن نعتقد ان الحل السياسي هو الطريق الوحيد المتاح لايجاد نهاية لهذه الازمة”،

واكد “لكن هذا الامر بطبيعة الحال لن يثنينا عن دعم الجمهورية العربية السورية في مواجهة الارهاب والارهابيين”،

واشار الى ان “الازمة اليمنية والازمة البحرينية ليس لهما من افق سوى الحل السياسي”.