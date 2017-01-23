أونيل خلفا لماكغينيس في زعامة الشين فين بإيرلندا

عين حزب “شين فين” في إيرلندا الشمالية الاثنين 23 يناير/كانون الثاني ميشيل أونيل خليفة لمارتن ماكغينيس لقيادة الحزب القومي الايرلندي في الانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل.

وظل ماكغينيس شخصية بارزة على مدى 5 عقود من الصراع المسلح في إيرلندا ، غير أنه ترك الحياة السياسية الأسبوع الماضي، قائلا: “إن المرض والأزمة السياسية الحالية في ايرلندا الشمالية دفعاه للتنحي قبل شهور من الموعد الذي كان يخطط له”.

من جهتها قالت ميشيل أونيل (40 عاما) في تسجيل مصور نشر في صفحة الحزب على موقع للتواصل الاجتماعي: “إنه لشرف عظيم وكبير .. اختياري زعيمة جديدة في الشمال للسير على نهج مارتن ماكغينيس.. هذا العملاق السياسي”.

ويشير هذا الإختيار، بحسب مراقبين، إلى التحول صوب جيل لم ينخرط بشكل مباشر في الصراع المسلح هناك الذي استمر هناك لعقود من الزمن.

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