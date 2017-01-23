أردوغان: يجب توسيع مجلس الأمن الدولي لعشرين دولة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين 23 يناير/ كانون الثاني، إلى ضرورة إجراء إصلاحات عقلانية في مجلس الأمن الدولي، بحيث يصل عدد الأعضاء فيه إلى عشرين دولة.

وقال أردوغان في العاصمة التنزانية، دار السلام أثناء مؤتمر صحفي: “أدعو المجتمع الدولي إلى التكاتف من أجل إصلاح منظمة الأُمم المتحدة، بحيث يتم تمثيل الـ 193 دولة اللواتي يدخلن في تشكيل الأمم المتحدة بشكل دوري في مجلس الأمن الدولي. من الضروري إزالة التقسيم إلى اعضاء دائمين ومؤقتين لمجلس الأمن الدولي. يجب تبديل عشر دول خلال عامين، وبعد ذلك عشر دول أُخرى. من الضروري القيام بذلك من أجل تغيير مصير المجتمع الدولي”.

وتأتي زيارة الرئيس التركي لتنزانيا ضمن جولة مكوكية يزور خلالها دول شرق افريقيا.

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