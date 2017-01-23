جعجع: لا يوجد تواصل سعودي إيراني حول الرئاسة

لفت رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في مقابلة مع قناة “الحدث”، الى ان “زيارة الرئيس ميشال عون للسعودية هي نتيجة بحد ذاتها بمعنى أنه بعد التشويش الذي حصل على العلاقة الخليجية – اللبنانية اتت الزيارة لتثبت أن العلاقة مع السعودية ودولة قطر هي تاريخية”، معرباً عن استغرابه لتصريح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلا إذا كانت قضية التنسيق السعودي -الإيراني تجري بطريقة سرية من دون معرفة أحد وهذا ما أشك به”.

وشدد على انه “لم يكن هناك أي تواصل سعودي – إيراني بما يتعلق بالرئاسة”، مشيراً الى ان “ما حصل هو نوع من التفاهم السعودي – الفرنسي لترشيح النائب سليمان فرنجية ولكن ترشيح عون هو عملية لبنانية لبنانية بامتياز، ولا أي تفاهم سعودي – إيراني ليس فقط على صعيد الرئاسة وإنما على صعيد لبنان”.

وعن قانون الإنتخاب، أعرب جعجع عن أعتقده أن الأمر سينتهي في منتصف الطريق لا نسبية كاملة ولا أكثرية كاملة وسننتهي بمشروع مختلط نصفه أكثري ونصفه نسبي وهذا ما نعمل عليه مع الأفرقاء لأنه حل يرضي أغلبية الأطراف”، مضيفاً “نحن وحلفاؤنا لدينا أوراق كثيرة لنتجنب الوصول إلى هكذا امر واقع ولن نقبل إطلاقا بالتمديد للمجلبس النيابي الحالي ولن نقبل بإجراء الإنتخابات النيابية بحسب قانون الستين”.

وقال: “نحن نعمل مع “التيار الوطني الحر” للوصول إلى خطوة سياسية لمنع التمديد ولإجراء الإنتخابات النيابية بحسب قانون جديد”، معتبراً ان “أزمة الإنتخابات النيابية سياسية وليست تقنية والخبراء يستطيعون إعطاء رأيهم بالقانون ولكن الحل الأخير هو للقوى السياسية”، لافتاً الى انه “بعد الإنتهاء من قانون إنتخاب عادل ونصل إلى مجلس نيابي يمثل قدر الإمكان جميع الأطراف، بعدها نذهب إلى مراحل أخرى”.

وعن العلاقة مع “حزب الله”، قال جعجع “نحن موجودون مع “حزب الله” في المجلس منذ الـ2005، وموقفنا منه مازال هو هو وهذا لا يمنع أن ننوجد في حكومة واحدة بهدف تسيير أمور الناس، وفي نهاية المطاف لن يصح إلا الصحيح ولن يبقى في لبنان سوى الدولة القوية واحدة وحدها، ولا إتصالات غير طبيعية ضمن نطاق الحكومة”.