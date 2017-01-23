دي ميستورا: سنعمل حتى ساعات الصباح الأولى

توقع ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا، بأن تستمر المفاوضات في أستانا حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مؤكدا أنه مازال أمام المشاركين في الحوار عمل كبير.

وتجري المفاوضات في فندق ريكسوس بأستانا، بمشاركة وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، وبحضور مستشارين من الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن قائمة الرياض للمعارضة السورية.

وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، التي ألقى خلالها ممثلو الأطراف المشاركة بتصريحات رسمية، بدأت لقاءات منفصلة، ولم تجر حتى الآن أي اتصالات مباشرة بين وفدي الحكومة المعارضة.

وقال دي ميستورا للصحفيين أن المشاركين في المفاوضات قد قاموا بعمل كبير، لكنه توقع بأن تستمر المشاورات بين مختلف الأطراف حتى الساعات الأولى من مساء الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني.

ولم يستبعد الكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، الذي يترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات، أن يصدر المشاركون في المفاوضات بيانا ختاميا بعد ظهر الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وأوضح أن روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة ستتولى “الوساطة المكوكية” بين الطرفين السوريين.

وأضاف أن المشاركين في مفاوضات أستانا يواصلون العمل على تنسيق نص البيان الختامي، وأعرب عن ارتياحه من أول جلسة عامة، على الرغم من تأكيده على انعدام الثقة المتبادلة بين الطرفين.

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