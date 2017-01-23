أول محاكمة لعسكريين أتراك في اسطنبول

بدأت في تركيا الاثنين 23 يناير/كانون الثاني أول محاكمة لعسكريين متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في منتصف يوليو/تموز 2016 .

واتهم 62 عسكريا، بينهم 28 ضابطا وضابط صف، وهم قيد التوقيف، بأنهم حاولوا ليلة 15 – 16 يوليو/تموز عام 2016 السيطرة على مطار “صبيحة كوغان” الدولي بإسطنبول. ويواجه كل منهم 3 أحكام بالسجن المؤبد.

وتجري محاكمة هؤلاء العسكريين في محكمة قبالة سجن سيليفري قرب إسطنبول حيث نشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وبدأت المحاكمة بتلاوة رئيس المحكمة علي اوزتورك هويات المتهمين والوقائع التي نسبت إليهم، وبحسب رئيس المحكمة فإن الكثير من العسكريين تعذرت دعوتهم للشهادة أمام المحكمة لأنهم يشاركون حاليا في عمليات عسكرية ضد المسلحين في شمال سوريا.

والملاحقات القضائية التي بدأت بعد محاولة الانقلاب غير مسبوقة في تركيا من حيث حجمها، حيث تم توقيف أكثر من 43 ألف شخص.

وقضت محكمة في بداية 2017 بالسجن المؤبد على اثنين من الدرك لتورطهما في محاولة الانقلاب، وهو أول حكم من نوعه.

واتهمت منظمات غير حكومية السلطات التركية الحالية باغتنام فرصة محاولة الانقلاب الفاشلة “لكتم كل صوت معارض في تركيا“، كما أثارت هذه الحملات قلق الغرب، وخصوصا الاتحاد الأوروبي الذي تدهورت علاقاته مع تركيا في الأشهر الأخيرة.

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