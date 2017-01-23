السجن 17 عاما لفلسطيني بتهمة التخابر مع إسرائيل

قضت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس الاثنين 23 يناير/كانون الثاني على فلسطيني من قطاع غزة بالسجن 17 عاما بتهمة “التخابر مع إسرائيل”.

وقالت المحكمة العسكرية العليا في بيان لها: “إنها حكمت بالسجن 17 عاما على المدان ن. أ. بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية”.

وأضافت، أن “المدان أرتبط مع إسرائيل بين عامي 2003 و 2004 في معبر رفح وحصل على مبلغ مالي”، مشيرة إلى أنه بعد ذلك “توالت الاتصالات وتقديم المعلومات التي من شأنها الإضرار برجال المقاومة وعملهم”.

وكانت المحكمة العسكرية في غزة قضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالإعدام شنقا على فلسطيني بتهمة التخابر مع إسرائيل بعدما أدين “بتتبع ورصد بعض المطاردين (لحساب إسرائيل)، مما أدى إلى اعتقال البعض واستشهاد آخرين”.

كما حكمت على آخر بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التخابر مع “العدو”.

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