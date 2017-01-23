85 قتيلًا في فيضانات تايلاند.. واستمرار الأمطار الغزيرة

ذكرت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند أن الفيضانات العارمة جنوبي البلاد تركت 85 حالة وفاة، وتسببت في أضرار لأكثر من 1.7 مليون شخص منذ ديسمبر الماضي .

وتنبأت هيئة الأرصاد التايلاندية يوم الإثنين 23 يناير/كانون الثاني بسقوط مزيد من الأمطار على جنوب البلاد المنكوبة بالفيضانات حتى يوم الأربعاء، وهو ما سيفاقم الوضع في 12 إقليما تغمرها مياه الفيضانات حاليا.

وتم إعلان إقليم ناراثيوات بالكامل منطقة كوارث، حسبما صرح حاكم الإقليم للإعلام المحلي في وقت متأخر يوم أمس الأحد. وتستمر جهود الإنقاذ والإغاثة ، حيث جرى نشر أفرادا من الشرطة والجيش لتوفير الإغاثة للسكان المحليين.

وكان المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، سانسيرن كايمكامنرد، قد قال الأسبوع الماضي، إن الحكومة قد صرفت المياه الفائضة وحفرت عدة مسارات للمياه استعدادا للمزيد من الأمطار.

وفي أوائل الشهر الحالي، وصف رئيس الوزراء التايلاندي برايوث تشان أوشا فيضانات جنوب البلاد بأنها “الأسوأ خلال 30 عاما”.

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