الدفاع الروسية: الغارات الروسية التركية المشتركة تدمر 36 هدفا لداعش قرب الباب في سوريا

23 يناير, 2017 - 7:47 مساءً
23 يناير, 2017
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