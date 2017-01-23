بالتفاصيل بعد اختطافه لمدة اسبوع من حلب .. وجد مقتول بريف حلب

العثور على جثة ممرض مقتول بالقرب من جبرين بريف حلب

عثر يوم الأحد على الممرض “عيسى محمود الحسن” مقتولا ومرمياً في حرش بمنطقة التيارة قرب جبرين من قبل مجهولين، وذلك بعد اختفاءه منذ منذ أسبوع.

وأوضح مصدر محلي لمراسل تلفزيون الخبر في حلب أن “الممرض يعمل في مشفى ابن خلدون كرئيس وردية بدوام تجميعي يومي السبت والاحد من كل أسبوع”، مضيفاً أنه “يملك سيارة تكسي يعمل بها في باقي الأوقات”.

وقال المصدر: “من الواضح أن القاتلين قاموا بخطف الممرض وقتله وسرقة سيارته، بعدما صعدوا معه على أنهم ركاب”.

وبين مصدر طبي لتلفزيون الخبر أنه “خلال فحص الجثة تبين وجود عدد من الكدمات في الجسم”، أي أن المغدور دخل في عراك مع خاطفيه في وقت ما.

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