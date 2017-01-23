مدريد تأسف لاغلاق موقع البيت الابيض

اعرب وزير الخارجية الاسباني الفونسو داستيس عن اسفه لاغلاق موقع البيت الابيض باللغة الاسبانية بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسا.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي في برشلونة على هامش منتدى دول البحر المتوسط “نأسف لالغاء النسخة الاسبانية من الموقع، لا يبدو لنا الامر فكرة جيدة”.

لم ينشر البيت الابيض توضيحات بهذا الشأن ولم يعرف ان كان سيتم توفير نسخة جديدة من الموقع على الانترنت.

وقال الوزير “نظرا لوجود 52 مليون شخص يتحدثون الاسبانية في بلاده، ليس من الصواب التخلي عن وسيلة التواصل هذه”.

يعيش في الولايات المتحدة 56,6 مليون شخص من اصل لاتيني يشكلون 17,6% من السكان وبالتالي اكبر اقلية اتنية وفق المكتب الاميركي للاحصاء. ويتحدث نحو 40 مليون شخص الاسبانية في المنازل.

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