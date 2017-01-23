توتر في ساحل العاج وسط إضراب الموظفين

شهدت ساحل العاج تحركات اجتماعية في أبيدجان وعدة مدن أخرى حيث اغلق عسكريون سابقون الطريق باتجاه الشمال في خضم إضراب المعلمين الذي شل الدوام في المدارس.

وأكد مصدرا أمني في وقت لاحق “عودة الهدوء وحركة السير الطبيعية” في الطريق.

وفي الشرق في حي “لا ريفييرا سول بيني” عطل إطفائيون حركة السير دون أن تعرف دوافع تحركهم بوضوح، وأغلقت معظم المعاهد والثانويات العامة في العاصمة الاقتصادية للبلاد أبوابها.

وقال طلاب في حي “ادامي” الشعبي بأبيدجان: “نعود إلى منازلنا، وأساتذتنا مضربون”.

ويطالب المضربون بزيادة في المرتبات ودفع حوافز متأخرة، ويحتجون على إصلاح التقاعد الذي طبق العام 2012 وظهرت آثاره عام 2016 مع تقاعد موظفين طالهم هذا الإجراء.

وقضى الإصلاح برفع سن التقاعد من 55 إلى 60 عاما وحتى 65 لبعض المراتب العليا. وتم رفع المساهمات من 6 إلى 8.33 بالمئة من الراتب في حين تم تخفيض المعاشات بنسب تراوحت بين 30 و50 بالمئة.

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