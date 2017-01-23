ترامب ملتزم بالمساعدات العسكرية لمصر

قال المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أجرى الإثنين محادثات هاتفية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكداً استعداده مواصلة تقديم المساعدات العسكرية إلى مصر.

واضاف شون سبايسر “اكد الرئيس التزامه مواصلة تقديم المساعدات العسكرية الى مصر والعمل معها للتاكد من ان هذه المساعدات تدعم المعركة العسكرية ضد الارهاب”.

وكان الرئيس السابق باراك اوباما قرر تعليق المساعدات العسكرية جزئيا ردا على قمع مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، قبل ان يعيد العمل بها في اذار/مارس 2015، وقدرها 1.3 مليار دولار سنويا.