رفع الإغلاق عن قاعدة أريزونا الجوّية بعد تقارير عن إطلاق نار

23 يناير, 2017 - 10:52 مساءً

ر

23 يناير, 2017
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