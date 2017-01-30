موسكو تدعو المنظمات الدولية لمساعدة سكان حلب

دعت وزارة الدفاع الروسية المنظمات الدولية، ودولا أخرى إلى تقديم مساعدات إنسانية لسكان مدينة حلب السورية.

وأوضحت الوزارة، على لسان المتحدث الرسمي باسمها، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن سكان حلب بحاجة حاليا إلى “مساعدة فعلية وليس إلى وعود باطلة”، مشيرة إلى وصول مساعدات انسانية إلى ميناء طرطوس، من كازاخستان، وقبلها من أرمينيا وبيلاروس وصربيا.

وقال كوناشينكوف: “لم تصل حتى الآن أية مساعدات من دول أخرى، ومن المنظمات الدولية التي تحدث ممثلوها من مكاتبهم أكثر من مرة عن الوضع الحرج للسوريين والكارثة الإنسانية في هذا البلد”.

وأكد الجنرال الروسي أن أكثر من 12 ألفا من السكان المدنيين عادوا إلى منازلهم في شرق حلب.

وأشار كوناشينكوف إلى مساهمة مركز حميميم لتنسيق الهدنة في سوريا، خلال الأيام الأخيرة، في نقل أكثر من 50 طنا من المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المساعدات، إلى المراكز السكنية بمحافظات حلب ودمشق واللاذقية وحماة، حيث حصل عليها أكثر من 60 ألفا من السوريين.

وأضاف أن وحدات من سلاح الهندسة الروسي قامت، خلال الأسبوع الماضي، بإبطال مفعول أكثر من ألف عبوة ناسفة في حلب، فيما تم تطهير 75 كيلومترا من الطرق ومساحة تفوق 360 هكتارا من الألغام.

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