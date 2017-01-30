الجامعة العربية قلقة من قرار ترامب

أعربت الجامعة العربية، الأحد 29 يناير/كانون الثاني، عن قلقها من القيود التي أعلنتها أمريكا بمنع مواطني عدة دول عربية من دخول أراضيها.

ودعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، الإدارة الأمريكية إلى مراجعة موقفها، “لما يمكن أن يؤدي إليه (قرار ترامب) من آثار سلبية فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأسر واستمرار التواصل بين المجتمعات العربية والمجتمع الأمريكي”.

وفي ردود الفعل العربية، أعربت وزارة الخارجية اليمنية،‭‬ الأحد، عن استيائها من قرار ترامب بحظر دخول المواطنين اليمنيين مؤقتا إلى الأراضي الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تديرها الدولة عن مصدر بوزارة الخارجية، قوله: “إن مثل هذه القرارات تدعم موقف المتطرفين وتزرع التفرقة وإن الطريقة التي تمكننا في اليمن والولايات المتحدة … من الفوز هي التفاعل والحوار وليس بناء الحواجز”.

ومن جهتها، قالت مصادر تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء إن قرار الرئيس الأمريكي بحظر دخول المواطنين اليمنيين مؤقتا إلى الأراضي الأمريكية “غير قانوني” و”غير مشروع”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يمنع دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر ومنع أيضا دخول مواطنين من سوريا وست دول عربية وإسلامية أخرى، هي: ليبيا والعراق واليمن والسودان والصومال وإيران لمدة 90 يوما.

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