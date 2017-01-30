الشرطة تعتقل شخصين مشتبهين في إطلاق النار بمسجد كيبك

ورأى شاهد من “رويترز” رجال شرطة مدججين بالسلاح وهم يدخلون المسجد. ورفض المتحدث باسم الشرطة، إتيان دويون، الكشف عما إذا كان هناك أي مسلح داخل المسجد.

ووقع الحادث أثناء الصلاة، مساء الأحد، حسب التوقيت المحلي [صباح الاثنين]. ونقلت “رويترز” عن شهود عيان، وجود 40 شخصا في المسجد لحظة وقوع الحادث، بالإضافة إلى وجود 3 مسلحين أطلقوا النار.

وأفادت قناة “سي بي سي” الكندية بأن المنطقة تشهد انتشارا أمنيا مكثفا على أثر وقوع الحادث.

من جانبها، ذكرت صحيفة “هافينغتون بوست كيبك” أن الشرطة ألقت القبض على شخصين يشتبه بضلوعهما في إطلاق النار.

وأفاد التلفزيون الكندي بأن الشرطة تطوق المسجد في كيبك حاليا، حيث وقع حادث إطلاق النار، مع توقعات بوجود عدد كبير من الجرحى.