بالصورة: ذبحت طفلة وطافت برأسها في الشوارع

تلك المرأة هى مربية لاطفال لاسرة بروسيا وتدعى غيولشيرا بوبوكيولوفا حيث ذبحت طفلة عمرها أربعة أعوام ووالدة الطفلة أبلغت عنها.

البداية كان حينما كانت تلك المربية تعرفت على أحدى رجال القاعدة الذى أقنعها باعتناق الاسلام وبالفعل اعتنقت الاسلام على رغم من أعتراض ابنها من زوجها السابق وقد حبتها كثيرا وكانت تتمنى أن تذهب الى سوريا لكى تخدم هناك وفي أحد الأيام اكتشفت انه متزوج من امرأة خرى قبلها، وهنا أختلت غيولشيرا بوبوكيولوفا نفسيا وعقليا وعانت من مشاكل نفسية.

بوبوكيولوفا كانت تعمل لدى أسرة روسية كمربية وفي أحد الأيام قامت بذبح طفلة العائلة التي تعمل لديهم، وبعد ذبحها الطفلة قامت بكل وحشية بحمل رأس الطفلة الذي يقطر دماً والتجوال وهي ممسكة به في أحد شوارع روسيا، حيث رأت الأم هذا المنظر فانهارت وأبلغت الشرطة التي حضرت على الفور واعتقلت المربية.

ولكن فى أول الجلسات تم تبرئتها باعتبارها مريضة نفسيا و تعاني من اضطراب نفسي، ومنذ نوفمبر الماضي وضعت في مستشفى للأمراض العقلية، بهدف تدابير علاجية قسرية يجب أن تخضع لها، ويتم مراجعة حالتها كل ستة أشهر، وفي مايو من المفترض أن يكون تقريرها الدوري للتأكيد على حالتها.

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