ترامب يتهم ماكين وغراهام بمحاولة إشعال حرب عالمية ثالثة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائبين في الكونغرس، جون ماكين وليندسي غراهام، إلى تركيز جهودهما على محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، بدلا من محاولة شن الحرب العالمية الثالثة.

وكتب ترامب في صفحته الشخصية على موقع تويتر: “التصريحات المشتركة التي أدلى بها المرشحان السابقان للرئاسة الأمريكية، جون ماكين وليندسي غراهام، خاطئة، وغير مقنعة فيما يخص مسألة الهجرة. وعلى السيناتورين تركيز جهودهما على محاربة تنظيم “داعش”، والهجرة غير الشرعية، وأمن حدودنا، بدلا من محاولاتهما الدائمة إشعال حرب عالمية ثالثة”.

وكان ماكين وغراهام نشرا، في وقت سابق، بيانا مشتركا وصفا فيه قرار ترامب (بشأن تعليق استقبال اللاجئين) بأنه”ليس قانونيا”. وبحسب ماكين وغراهام، فإن هذا القرار سيسهم في تجنيد الإرهابيين، ولا يساعد على تحسين أمن الولايات المتحدة.

من الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع، يوم 27 يناير/كانون الثاني، على قرار يعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ويحظر استقبال اللاجئين السوريين لفترة غير محددة، ويمنع دخول الأشخاص من بعض الدول، التي تقطنها الأغلبية المسلمة لمدة 90 يوما، إلى الأراضي الأمريكية.

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