قانون انتخاب على قياس الأحزاب

أكدت مصادر معنية بقانون الانتخاب لصحيفة “الجمهورية” أنّ “بعض الصيغ الانتخابية التي تطرح ليست بريئة، خصوصاً أنها تنطوي على مصالح ثنائيات معينة وكذلك على نيّات مبطّنة على احتكار التمثيل وإقصاء قيادات مستقلة هنا وهناك وهنالك، فضلاً عن إنهاء التنوع في الساحة المسيحية تحديداً، وهذا مقتل للبنان لأنها تهدّد بإعادة البلاد إلى الاصطفاف الطائفي، فضلاً عن انها تطيح التوازن في عدد من الدوائر، وكذلك التنوّع الوطني فيها”.

وشددت المصادر على أنّ “الحل يكون باعتماد قانون انتخاب يقضي بتطبيق النسبية الكاملة، وإلا فليذهب الجميع إلى تطبيق الدستور بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ تتمثّل فيه كل العائلات الروحية اللبنانية”.

ولاحظت مصادر أخرى لـ”الجمهورية” انّ “المفاوضات الجارية حتى الآن، وخلافاً لما يقال، تأخذ في الاعتبار الثنائيات وليس وحدة المكونات، فهناك إقصاء لأفرقاء آخرين عن الاجتماعات التي تعقد، سواء كانوا أحزاباً أو شخصيات مستقلة”، مشيرة الى إنّ “المفاوضات الجارية الآن هي نوع من إعادة نظر في بعض دوائر قانون الستين اأثر ممّا هي وضع قانون انتخابي جديد للأجيال المقبلة، وهذا الامر يثير إشكالات حوله، لا بل يخلق رفضاً قد يترجم بمقاطعة الانتخابات او التظاهر او القيام بأي شيء من هذا النوع في اطار الممارسة الديمقراطية”.

وأوضح أن “ما يجري التركيز عليه هو وضع قانون انتخاب على قياس بعض الأحزاب، في حين انّ الحياة النيابية والديمقراطية في لبنان ليست مرتكزة الى أحزاب. والأحزاب الموجودة، بغضّ النظر عن مدى اهميتها، ليست عابرة للطوائف ليكون تمثيلها ميثاقياً”.

وذكرت أنّ “المشروع المطروح يقضي باعتماد نسبة 65 في المئة من عدد المسيحيين كطائفة وعدد المسلمين كمذاهب، قاعدة للتصنيف على اساس النظامين الاكثري والنسبي، بحيث انه جعل من كل دائرة ذات غالبية طائفية معينة على اساس النظام الاكثري، بينما اعتمد النسبية في بعض الدوائر ذات التنوع الطائفي، من مثل دائرة مرجعيون التي يعتمد فيها المقعدان الشيعيّان على أساس نسبي فيما بقية المقاعد على أساس النظام الاكثري، واعتمدت في محافظات أخرى دوائر بكاملها على أساس النظام الاكثري، ما يتيح للقوى السياسية الفاعلة فيها اكتساح اللوائح، او المرشحين المستقلين، ولا سيما منهم أصحاب الحيثيات والقواعد التمثيلية الملحوظة”.

وكشفت مصادر في اللجنة الرباعية لـ”الجمهورية” أنه “كان مطروحاً اعتماد نسبة الـ66 في المئة فتبيّن انها تُفقِد تيار “المستقبل” 6 مقاعد نيابية، وعندما تمّ تخفيض هذه النسبة الى 65 في المئة تبيّن انها تكسب “المستقبل” 5 مقاعد. ولكن مع ذلك لم يتفق على هذه الصيغة لافتقادها التوازن ووحدة المعايير”.

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