ميريام فارس تلغي حفلاتها.. فما السبب ؟

أصدرت شركة “ميريام ميوزيك” المنتجة لأعمال الفنانة ميريام فارس بياناً أعلنت فيه اعتذار الاخيرة من إحياء الحفلات والأفراح في الفترة المقبلة، وذلك بعد وفاة والدها.

وجاء في البيان: “نظراً للمصاب الأليم الذي حل بملكة المسرح ميريام فارس وعائلتها، اعتذرت شركة ميريام ميوزيك من الشركات والمنظمين والعائلات الكريمة الذين كانت قد تعاقدت معهم لإحياء الحفلات والأفراح في الفترة المقبلة.. نود أن نتقدم بالشكر لكل الذين تعاونوا وتفهموا صعوبة وحساسية هذه الفترة وتأجيلهم الحفلات التي كان من المقرر أن تحييها ميريام ومن بينها حفل خيري لصالح مسرح المدينة في بيروت. ونخص بالشكر كل العائلات الذين قاموا بتأجيل مواعيد أفراحهم لإصرارهم على احتفالهم بهذه المناسبة المميزة بوجود ملكة المسرح، وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة فور تحديدها”.

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