‏نجوى كرم تقدّم التعازي للفنان ناصر القصبي

نعى الفنان الكوميدي الكبير “ناصر القصبي”، اليوم إلى متابعيه على تويتر، خبرَ وفاة والده الشيخ قاسم القصبي إثر مرضٍ ألمّ به.

وبهذه المناسبة الأليمة، توجهت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي في تويتر، بالتعزية والمواساة للفنان ناصر، راجيةً من المولى أن يجعل الفقيد في جنّاته.

حيث كتبت: “يارب ترتاح نفسه بجنّاتك وتعطيه الراحة الأبدية”.

تجدر الإشارة إلى أن شمس الأغنية نجوى كرم تربطها علاقة أخوّة وصداقة وإحترام بالفنان ناصر القصبي، إذ يشاركها لجنة تحكيم برنامج المواهب العربي الشهير “Arabs Got Talent” بالإضافة إلى الفنان أحمد حلمي والعميد علي جابر.

المصدر: الحدث نيوز

الكاتب: نجوى نيوز

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