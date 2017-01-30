أحرار الشام تخشى المزيد من الانشقاقات

قالت تنسيقيات المسلحين أن قائد ميليشيا أحرار الشام المدعو علي العمر، دعا قائد مايسمى هيئة تحرير الشام المدعو أبو جابر الشيخ إلى تشكيل “محكمة شرعية” للنظر بخلافات الفصائل مع الهيئة، وبالتحديد خلافها مع جبهة النصرة.

وقال العمر في بيان مصور، مساء أمس، إن “انضمام الفصائل للحركة يدعوها لتحمل المسؤولية لقاء أمنهم”. مضيفاً أن الحركة “تفاجأت بعرض الهيئة القاضي بالاندماج معها”.

وأضاف العمر أن “الاندماج مع هيئة تحرير الشام عُرض على الحركة خلال القتال بين الفصائل، ومثل هذا الأمر الهام يجب أن يكون بجو صحي للاستمرار والثبات عليه”، وفق تعبيره.

وكانت هيئة تحرير الشام قد رفضت مبادرات الأحرار الداعية لتشكيل محكمة شرعية بين الفصائل، ودعت الهيئة حركة الأحرار إلى “الانضمام إليها لفض النزاع”.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان العديد من قادة أحرار الشام انشقاقهم عن الحركة وانضمامهم إلى هيئة تحرير الشام (أبرزهم المتحدث الرسمي باسم الحركة، ومسؤول التسليح العام فيها إضافة إلى عدد من الكتائب العسكرية).

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