بدء ضخ مياه عين الفيجة إلى الخزانات تمهيداً لضخها إلى دمشق

أعلن المهندس نبيل الحسن وزير الموارد المائية بدء ضخ مياه عين الفيجة إلى خزانات مدينة دمشق تمهيدا لضخها إلى منازل الأهالي.

ولفت الحسن في حديث للتلفزيون العربي السوري إلى أن ورشات الصيانة بدأت عملية ضخ المياه إلى خزانات مدينة دمشق بعد عشر ساعات فقط من بدء عمليات إصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بنبع عين الفيجة على يد المجموعات الإرهابية.

وبين وزير الموارد المائية أن ورشات الوزارة الموجودة منذ صباح اليوم دخلت إلى نبع عين الفيجة وباشرت عملها من أجل إصلاح ما خربته يد الإرهاب مشيرا إلى أن المجموعات الإرهابية تعمدت إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار بنبع الفيجة ومرافقه كالمباني وأجهزة التحكم والكهرباء والميكانيك وغيرها بهدف تأخير إعادة ضخ المياه إلى دمشق أطول فترة ممكنة.

وأوضح الحسن أن الوزارة باشرت بأخذ العينات من المياه التي ضخت من نبع عين الفيجة اليوم لإجراء التحاليل اللازمة مشيرا إلى أنه على أساس نتائج التحاليل سيتم البدء بضخ المياه إلى المنازل بشكل تدريجي.

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