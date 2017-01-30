آلان عون: عدم نجاح “المختلط” يعني العودة للصفر

أشار عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب آلان عون في حديث لإذاعة “صوت لبنان 100,3 – 100,5” إلى “أنه إذا لم تنجح صيغة المختلط هذه المرة يعني أننا عدنا إلى الصفر ويجب البحث عن صيغة جديدة”، مشيرا إلى “أنه عندما ندخل في منطق التعديلات ونخرج من منطق المعيار الواحد نعرض الصيغة للرفض عمليا”.

وقال: “نحن بانتظار الاجتماع الرباعي المقبل لنرى التعديلات المقبلة ولكن المؤشرات لغاية الآن سلبية”.

وأوضح عون أن “المعيار الذي وضع هو أنه إذا كانت طائفة تملك أكثر من ثلثي الناخبين في الدائرة تجري الانتخابات على الأكثري وإذا كانت لا تملك قوة الثلثين هذه فتجري الانتخابات على النسبي”، مؤكدا أن “وحدة المعيار تكمن في كيفية التوزيع بين الأكثري والنسبي”.

ورأى أن “أجواء الرئيس نبيه بري السلبية اليوم هي نتيجة رفض التعديلات التي طرحت على المختلط”.

وأمل عون أن “يعاد طرح القانون النسبي وفقا ل13 او 15 دائرة لأنه كان قد حاز على موافقة العديد من الكتل ووافق عليه النائب جنبلاط في السابق”.

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