بعد المطحنة “سوفو كريم الروسية” تبني معملا في سوريا

وبينت مصادر الوزارة أن المعمل سيساهم في تأمين حاجة الثروة الحيوانية من الأعلاف في ظل الحرب والظروف الصعبة التي تمر بها سوريا والتي أثرت على الثروة الحيوانية.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة نفسها قامت سابقاً بتركيب مطحنة في تلكلخ، وذلك بهدف رفع الطاقة الإنتاجية لمطاحن حمص من 1200 إلى 1800 طن يومياً من الأقماح المطحونة، كما قامت الشركة بتركيب صوامع للحبوب في منطقة عدرا.

وكان مربيو الثروة الحيوانية في سوريا قد تعرضوا لصعوبات كثيرة، نظراً لارتفاع أسعار المواد العلفية بسبب خروج بعض المعامل المحلية عن الخدمة نتيجة الممارسات الإرهابية.