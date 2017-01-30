«التنسيق» ترفض المشروع الروسي للدستور: لدينا مشاريع جاهزة

أعلن المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة، حسن عبد العظيم، رفض الهيئة لمشروع الدستور السوري الذي أعدته روسيا وان ممثلي الشعب السوري قادرون على صياغة إعلان دستوري وان هناك مشاريع جاهزة وأخرى قيد الدراسة.

وقال عبد العظيم: «اعترضنا على صياغة مشروع دستور لسورية في حميميم من قبل خبراء روس وبعض الموالين للنظام».

وأضاف: «قلنا إن ممثلي الشعب السوري قادرون على صياغة إعلان دستوري في بداية المرحلة الانتقالية، وهناك مشاريع جاهزة ومشاريع قيد الدراسة». وشارك عبد العظيم، يوم الجمعة الماضي، في اجتماع أجراه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، مع وفد يمثل بعض المعارضات السورية في الخارج والداخل. وسلم الوفد الروسي إلى اجتماع أستانا الذي عقد في 23-24 الجاري، ممثلي وفد التنظيمات الإرهابية مشروع دستور لسورية، وضعه خبراء روس، وتنتظر موسكو ملاحظاتهم حوله. وأوضح رئيس الوفد الروسي في الاجتماع ألكسندر لافرينتيف أن «هذا العمل يؤكد رغبتنا بتسريع العملية (صياغة الدستور- الصحيفة) وإعطاء ذلك زخماً إضافياً، من دون التدخل في العملية الأساسية لبحث وإقرار الدستور». من جانبها أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن مشروع الدستور الروسي، الذي أعدته موسكو، هو «مجرد مجموعة من الأفكار» من أجل بدء مناقشة هذا الموضوع»، وأن «الأمور التفصيلية كافة يقررها السوريون بالاتفاق فيما بينهم». ولاحقا أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن مشروع الدستور السوري، الذي وزعته موسكو أثناء اجتماع أستانة يعتمد على اقتراحات طرحتها الحكومة السورية والمعارضة ودول المنطقة. وأول من أمس أعلنت قوى وشخصيات معارضة في الداخل عن رفضها لمسألة وضع دستور للبلاد من قبل أي جهة غير سورية، مؤكدة وجود خبراء بالقانون الدستوري في سورية قادرين على وضع دستور عصري للبلاد.

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