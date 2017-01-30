ممثل أمريكي يجمع ربع مليون دولار لمساعدة السوريين

حقق ممثل أمريكي من أصول هندية نجاحا مفاجئا في جمع التبرعات للاجئين السوريين، بفضل استخدامه لرسائل كراهية تلقاها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودعوته لتحويل هذه الكراهية إلى محبة.

وسبق للممثل الكوميدي “كال بين”، الذي ولد في الأراضي الأمريكية لوالدين هنديين، أن عمل موظفا في البيت الأبيض. لكنه اشتهر بدور “كومار” في سلسلة الأفلام الكوميدية “هارولد وكومار” حول شابين، كوري وهندي، يعيشان سلسلة مغامرات في الولايات المتحدة، وهما يتعاطيان الماريجوانا باستمرار.

وبعد تلقيه رسالة عبر شبكة للتواصل الاجتماعي، تقول: “أنت لا تنتمي إلى هذا البلد”، بدأ “بين” حملة لجمع التبرعات تحت شعار” سنحول تعصبهم وتعصب رئيسنا، إلى الحب”.

وتفاجأ “بين” نفسه، عندما بدأ بتلقي مبالغ مالية ضخمة. وكان الممثل ينوي في البداية جمع مبلغ قدره 2500 دولار، لكنه اضطر لرفع سقف توقعاته عدة مرات خلال أول 24 ساعة بعد بدء الحملة، حتى وصوله إلى ربع مليون دولار.

ويتعهد الممثل بتسليم كافة التبرعات للجنة الإنقاذ الدولية لمساعدة اللاجئين السوريين.

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