وسام بريدي يعترف: “أنا عشقان”

لم ينتهِ الموسم الرابع من برنامج “رقص النجوم” بفوز بديع أبو شقرا باللقب وحسب، بل فازت ريم السعيدي بقلب مقدم البرنامج وسام بريدي، حيث أعلنا أخيراً عن حالة العشق التي يعيشانها والتي ستُكلّل حتماً بارتباط.

وبعدما تسرّبت بعض الإشاعات حول إعلان وسام بريدي خطوبته على ريم مساء أمس في نهاية حلقة الختام، لم يحصل هذا الأمر، غير أن وسام اعترف علناً بأنه يعيش حالة عشق أمام الجميع في الـAfter Party أي سهرة الاحتفال بنهاية البرنامج بعد انتهاء حلقة أمس، كما أصبح لديهما صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بإسمهما معا.

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